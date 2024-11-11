Новини 11 листопада: декриміналізація порнографії, аварійні відключення світла

Про аварійні відключення. У низці областей вранці 11 листопада ввели екстрені відключення світла через загрозу російських ударів по енергетиці.

Член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко пояснив, що аварійні відключення застосовували як превентивний крок для пом'якшення можливих наслідків російських ударів.

Про МВФ. 11 листопада стартує робота місії Міжнародного валютного фонду для шостого перегляду програми співпраці з Україною.

Про порнографію. У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію створення порнографічного контенту.

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Про бронювання. Бізнес-асоціації закликають владу України відновити визначення критичності для підприємств та заблоковане бронювання працівників.

Про Курахівську ТЕС. Курахівську теплоелектростанцію, розташовану в Кураховому на Донеччині, навесні цього року розібрали на частини для ремонту інших пошкоджених обʼєктів енергетичної інфраструктури.

Ексклюзиви ЕП:

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"З’явилася невпевненість у тому, що відбуватиметься". Генсек ІСС про світову торгівлю і Трампа



В інтерв'ю ЕП генеральний секретар Міжнародної торгової палати Джон Дентон розповів про ризики, з якими зіткнеться світова економіка за президентства Трампа та перспективи українського експорту.