У Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт щодо декриміналізації порнографії
У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію створення порнографічного контенту.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Ця версія більш консервативна, але після понад року дискусії з комітетом і робочою групою, я радий повідомити про досягнення компромісу", - повідомив він.
За його словами, пропонується, щоб дорослих людей за створення та поширення відео інтимного характеру не ув'язнювали на 3-5 років.
Кримінальна відповідальність залишиться виключно за:
- порнографія без згоди (порнопомста, deep fake).
- екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія).
- порнографія з дітьми й розповсюдження серед дітей.
Водночас сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми лишаються кримінальними злочинами.
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Нагадаємо:
У серпні 2023 року у Верховній Раді розпочався підпис під законопроєктом про декриміналізацію порнографічного контенту.