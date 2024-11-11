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У Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт щодо декриміналізації порнографії

Понеділок, 11 листопада 2024, 15:34 - Артур Крижний

У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію створення порнографічного контенту.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Ця версія більш консервативна, але після понад року дискусії з комітетом і робочою групою, я радий повідомити про досягнення компромісу", - повідомив він.

За його словами, пропонується, щоб дорослих людей за створення та поширення відео інтимного характеру не ув'язнювали на 3-5 років.

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Кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

  • порнографія без згоди (порнопомста, deep fake).
  • екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія).
  • порнографія з дітьми й розповсюдження серед дітей.

Водночас сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми лишаються кримінальними злочинами. 

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Нагадаємо:

У серпні 2023 року у Верховній Раді розпочався підпис під законопроєктом про декриміналізацію порнографічного контенту.

Рада
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