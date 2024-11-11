Всі розділи
Укр / Рус

В Україні вводять екстрені відключення світла через загрозу ударів

Понеділок, 11 листопада 2024, 09:00 - Віктор Волокіта , Українська правда

У низці областей вранці 11 листопада ввели екстрені відключення світла через загрозу російських ударів по енергетиці.

Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, Сумська ОВА, КМВА та ДТЕК у Telegram

Пряма мова Табурця: "Черкаська область. За командою НЕК "Укренерго", 11 листопада з 06:31 по області застосовані аварійні  відключення електроенергії. Вжиті заходи спрямовані на збереження енергосистеми України".

Дослівно Київська ОВА: "У зв’язку із загрозою ракетного удару в Києві введені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід. Зберігайте спокій! Подбайте про власну безпеку".

Реклама:

Деталі: У Сумській області введені графіки аварійних відключень з 1 по 4 чергу.

У ДТЕК повідомили, що превентивні екстрені відключення світла ввели на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

ЗМІ також повідомляють про екстрені відключення світла у Миколаївській, Житомирській, Кіровоградській та Харківській областях.

Реклама:

Передісторія:

Українська правда

електроенергія
Реклама:
Матеріали за темою
Виробник "зеленої" електроенергії відсудив у державного "Гарпоку" 15 мільйонів 10 листопада 2024, 13:00
Енергетики за добу відновили постачання електроенергії для понад пʼяти тисяч споживачів 10 листопада 2024, 12:07
Україна за добу планує імпортувати понад пʼять тисяч мегаватів електроенергії з ЄС 9 листопада 2024, 13:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті