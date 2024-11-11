Бізнес просить негайно відновити бронювання і визначення критичності підприємств

Бізнес-асоціації закликають владу України відновити визначення критичності для підприємств та заблоковане бронювання працівників.

Про це йдеться у спільній заяві бізнес-асоціацій України, яке опубліковане на сайті Спілки резидентів "Дія.City".

"Сьогодні, в умовах безпрецедентних викликів, нам критично важливо створити стабільні умови для роботи бізнесу", - йдеться у повідомленні.

За задумом, це дозволить підтримувати виробництво життєво необхідних товарів, надавати якісні послуги населенню, забезпечити логістику та підтримку експорту, а як результат — зберегти робочі місця та забезпечити вчасну сплату податків до бюджету.

Реклама:

Для забезпечення достатнього рівня надходжень до бюджетів різних рівнів, спілки сформували чотири важливі кроки, які очікують від держави:

Необхідно негайно відновити та прискорити процес визнання підприємств критично важливими для економіки, забезпечення життєдіяльності населення та національної безпеки.

Необхідно негайно розблокувати штучну затримку у процедурі бронювання в паперовій та/або електронній формі або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (єБронювання).

Надати бізнес-спільноті розгорнуті результати перевірки реєстру критично важливих підприємств та у разі необхідності змін в переліку компаній чи критеріїв, обґрунтування пропозицій змін.

Обговорити потенційні зміни до процедур чи критеріїв оцінки критичності підприємств та бронювання.

"Ми закликаємо до термінової зустрічі представників влади з бізнес-спільнотами для детального обговорення зазначених питань і знаходження оптимальних рішень. Лише постійний та публічний діалог між бізнесом і владою є єдиним шляхом до ефективного вирішення спільних викликів і підвищення взаємної довіри", - додали у зверненні.

У зверненні взяли участь Diia.City United, Спілка українських підприємців, Торгово-промислова палата, Асоціація IT Ukraine, Міжнародна бізнес-спільнота Board, обʼєднання учасників Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України.

Реклама:

Нагадаємо:

9 жовтня президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

23 жовтня Кабінет міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.

На сайті "Дії" призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.

Уряд протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання для військовозобовʼязаних.

Уряд України готується запровадити нові правила для визначення критичності підприємств та необхідності бронювання їхніх працівників.