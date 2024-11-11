Курахівську ТЕС розібрали на частини для ремонту інших електростанцій – WSJ

Курахівську теплоелектростанцію, розташовану в Кураховому на Донеччині, навесні цього року розібрали на частини для ремонту інших пошкоджених обʼєктів енергетичної інфраструктури.

Про це пише The Wall Street Journal.

WSJ зазначає, що енергокомпанія ДТЕК шукала запчастини на виведених з експлуатації електростанціях по всій Європі, а також вела "човникову дипломатію" від Брюсселю й Берліну до Вашингтону.

Але для поставок необхідного обладнання знадобилися б місяці. Тож для того, щоб підготувати енергосистему до холодів, ДТЕК вирішила розібрати Курахівську ТЕС на запчастини.

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"Це основне джерело обладнання. У нас не було вибору", — сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Росіяни зруйнували міст, яким на електростанцію постачали вугілля. Без цього ТЕС не могла б працювати, але відновити інфраструктуру близько до лінії фронту було неможливо.

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Після обговорень з керівництвом, було зібрано працівників у диспетчерській ТЕС, щоб повідомити: станцію розбиратимуть на запчастини.

Розбір Курахівської ТЕС закінчили влітку. Завдяки запчастинам Курахівської ТЕС з весни вдалося відновити понад 60% енергетичної потужності, яку Україна втратила після російських обстрілів.

Нагадаємо:

Господарський суд Донецької області 28 жовтня визнав банкрутом ТОВ "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова, яке експлуатувало три електростанції на сході України.

Протягом 2024 року ДТЕК інвестував понад 2,3 мільярда гривень у ремонти теплоелектростанцій після обстрілів.

Українці можуть пройти зиму без планових відключень світла, якщо об'єкти енергетики вдасться захистити від обстрілів.