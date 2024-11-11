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В Україні розпочала роботу місія МВФ

Понеділок, 11 листопада 2024, 11:32 - Віктор Волокіта

11 листопада стартує робота місії Міжнародного валютного фонду для шостого перегляду програми співпраці з Україною.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк 

За його словами, попередньо Україна виконала більшість критеріїв ("маяків") програми, багато з яких достроково.

Він також додав, що наразі залишається невирішеним питання податкового законодавства. Міжнародним партнерам обіцяли його ще у вересні, але законопроєкт вже 28 днів очікує на підпис президента.

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Нагадаємо:

Оновлений Меморандум МВФ за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) не включає зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії.

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МВФ
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Економічна правда
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