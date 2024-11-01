Новини 1 листопада: пілотний проєкт 5G-зв’язку, можливі нові графіки відключень світла

Про 5G-зв’язок: Уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запускає тестування мережі 5G.

Про електроенергію: Погодинні графіки відключення електроенергії можуть початися вже з наступного тижня через відчутне зниження температури. Таку думку висловив член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко.

У "Центренерго" наголошують, що визначення графіків аварійних відключень - це виключна компетенція НЕК "Укренерго".

В "Укренерго" повідомили, що станом на сьогодні, підстав для запровадження графіків обмеження споживання для населення немає.

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