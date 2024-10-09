Новини 9 жовтня: бронювання працівників на паузі, ОГХК приватизували

Про бронювання. Президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

Про "Приватбанк". 7 жовтня 2024 наглядова рада "Приватбанку" оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку.

Про ОГХК. Компанія "Цемін Україна", яка належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову, стала єдиним учасником аукціону з приватизації АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія".

Фонд державного майна України провів приватизаційний онлайн-аукціон з продажу державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

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Про податки. Головне юридичне управління Верховної Ради проаналізувало законопроєкт №11416-д, яким підвищуються ставки військового збору та деяких інших податків, та дійшло висновку, що його окремі норми не відповідають Конституції України.

Про експорт дронів. Україна планує скасувати заборону на експорт дронів, оскільки ресурсів держави не вистачає на покриття всіх військових потреб у безпілотниках, а залучати кошти на виробництво необхідно.

Ексклюзиви ЕП.

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Хірургія майбутнього: як лікарі з Харкова оперують за допомогою доповненої реальності



Троє лікарів з Харкова запустили стартап, який створює 3D-модель мозку і допомагає проводити нейрохірургічні операції. Яке майбутнє в цієї технології?