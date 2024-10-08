Новини 8 жовтня: черговий тиск на бізнес, російські дрони біля АЕС

Про Угорщину та Україну: Угорщина підтвердила, що затримає ухвалення кредиту на 35 мільярдів євро для підтримки економіки України до того моменту, як у США оберуть нового президента 5 листопада.

Про тиск на бізнес: Компанія "Автомагістраль-Південь", яка займається фортифікаційними роботами вздовж лінії фронту, зокрема - Покровському напрямку, заявила про зупинку робіт через дії Нацполіції.

Про АЕС і російські дрони: Російські "шахеди"знову порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської АЕС, що може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі.

Про опитування: Тільки 21% опитаних українців оформили банківську картку для участі в програмі "Національний кешбек".

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Про зерно: Росіяни за 2024 рік вивезли через порт Маріуполя понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна.

Ексклюзиви ЕП

Бездіяльність чи злочинний умисел? Як НКЦПФР нехтує інтересами українців на користь підсанкційного росіянина

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Компанія "Фрідом фінанс" продовжує працювати в Україні в обхід санкцій, а 12 тисяч клієнтів місцевого брокера вже два роки не можуть повернути свої гроші. Як таке можливе і хто допомагає підсанкційному росіянину заробляти на українцях?

Безкарність та вседозволеність. Чому пійманих на корупції працівників МСЕК не садять за ґрати

Правоохоронці масово затримують голів МСЕК. Однак аналіз ЕП судових справ свідчить, що після гучних викриттів та заяв влади про невідворотність покарання жоден працівник медичної сфери за ґратами не опинився.