Опитування: 21% українців оформили картку для "Національного кешбеку"

21% опитаних українців оформили банківську картку для участі в програмі "Національний кешбек".

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Зазначається, що рівень участі в програмі тим вищий, чим вищий рівень добробуту респондентів (від 14% серед тих, хто відповів, що їхня сім'я "ледь зводить кінці з кінцями" до 24,5% серед тих, хто відповідає, що "живе забезпечено").

Також він зростає зі зростанням освітнього рівня респондентів (від 12% серед тих, хто має неповну або загальну середню освіту, до 28% серед тих, хто має вищу освіту).

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Повідомляється, що в програмі беруть участь лише 12% людей старшого (60 і більше років) віку, тоді як і в інших вікових групах - від 22% до 29%.

"Відповідаючи про головну причину, чому вони не оформили банківську карту для участі в цій програмі, більшість із тих, хто не бере в ній участі (або 40% усіх опитаних), назвали причиною відсутність інформації про програму.

14% серед усіх опитаних вважають, що участь у цій програмі їм нічого не дасть, 8% просто ще не встигли оформити банківську картку для участі в програмі, але збираються це зробити пізніше.

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5% респондентів назвали головною причиною те, що їм незрозуміло, як саме потрібно оформлювати цю картку, і 2% - що процедура участі у програмі є надто складною. 2% респондентів взагалі не користуються банківськими картками. 0,7% опитаних відповіли, що рідко купують українські товари", - йдеться в дослідженні.

Опитування проводили з 20 по 26 вересня за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового добору на перших етапах формування вибірки та квотного методу добору респондентів на завершальному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування проводили методом face-to-face.

Нагадаємо:

За результатами місячного бета-тесту "Національного кешбеку", українцям, що його під'єднали, було нараховано сумарно 42 млн грн.