Підрядник з фортифікації Покровського напрямку заявив, що зупинив роботи через дії поліції

Компанія "Автомагістраль-Південь", яка займається фортифікаційними роботами вздовж лінії фронту, зокрема - Покровському напрямку, заявила про зупинку робіт через дії Нацполіції.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанія заявляє, що силовики здійснили рейд на їхній офіс, провели обшуки у квартирах співробітників та вилучили важливу документацію, яка стосується об'єктів критичної інфраструктури.

У Нацполіції запевняють, що підприємство продовжує працювати в штатному режимі, але підрядник спростовує цю інформацію.

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Представники компанії стверджують, що дії поліції призвели до порушення роботи їхньої комп'ютерної мережі та електронного документообігу. Крім того, вилучення засобів зв'язку унеможливило координацію роботи їхніх підрозділів.

"Зупинені роботи на об’єктах критичної інфраструктури, а насамперед на об’єктах фортифікації вздовж лінії фронту, зокрема на Покровському напрямку", – йдеться у повідомленні.

Це, за словами компанії, створює загрозу для логістичних та військових маршрутів.

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Підрядник вважає, що спірні питання щодо ціноутворення і тендерних процедур повинні вирішуватися у судовому порядку. Хоча слідство заявило про можливі збитки, воно водночас визнало, що експертиза щодо цього питання ще не проведена, додали в "Автомагістраль-Південь".

Раніше у Нацполіції заявили, що компанію підозрюють у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на вартість робіт у різних областях України.

Невідкладні обшуки за місцями роботи й проживання службових осіб цієї компанії були проведені після отримання оперативної інформації про те, що "документи, які свідчать про злочинну діяльність, найближчим часом можуть бути знищені", заявили в Нацполіції.

Під час обшуків вилучені документи, а також цифрові носії "з корисною для слідства інформацією". Призначено низку будівельно-технічних експертиз з метою встановлення реальної вартості матеріалів, робіт та послуг, наданих компанією.

"Діяльність підприємства не заблоковано, воно продовжує функціонувати в штатному режимі", - зазначили раніше в Нацполіції.

Нагадаємо:

Національна поліція 4 жовтня провела обшуки в дорожньо-будівельній компанії "Автомагістраль-Південь", що за словами компанії паралізувало роботу на стратегічно важливих об'єктах.