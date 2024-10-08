Дрони РФ пролетіли біля української АЕС: "Енергоатом" каже про можливу підготовку ударів
Російські "шахеди"знову порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської АЕС, що може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі.
Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".
"В ніч з 6-го на 7-ме жовтня два російських БпЛА були зафіксовані поруч з промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС. Відстань прольоту шахедів від ядерних об'єктів становила менше 10 км", - йдеться у повідомленні.
"Енергоатом" зазначає, що випадки фіксації російських БпЛА за останній час кратно збільшилися, що може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі.
Нагадаємо:
Вночі 25 вересня зафіксовано проліт ударного безпілотного апарату РФ на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.
Вночі 22 вересня було зафіксовано проліт ударного безпілотника поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС.
За останні кілька тижнів енергетики зафіксували понад 70 дронів та понад 30 крилатих ракет РФ, що пролітали неподалік українських АЕС.