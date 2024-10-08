Угорщина блокуватиме кредит ЄС у розмірі 35 мільярдів євро для України – ЗМІ

Угорщина підтвердила, що затримає ухвалення кредиту на 35 мільярдів євро для підтримки економіки України до того моменту, як у США оберуть нового президента 5 листопада.

Про це повідомляє видання Euronews.

Кредит планується виплатити коштом надприбутків від заморожених активів Центрального банку Росії, поступово повертаючи надані кошти Україні, без навантаження на бюджети ЄС. Інші союзники з G7 мають також внести свій вклад, щоб загальна сума досягла 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів).

США висловлюють занепокоєння щодо стабільності цього плану, оскільки санкції ЄС на заморожені активи мають оновлюватися кожні шість місяців за одностайною згодою. Це означає, що будь-яка країна-член у будь-який момент може заблокувати продовження санкцій, розморозити активи й зруйнувати весь проєкт.

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Особливо Угорщина відома тим, що блокує санкції, поки не отримає суперечливі поступки, які іноді грають на користь Кремля.

Щоб заспокоїти побоювання Вашингтона, Брюссель запропонував продовжити період оновлення санкцій з шести до 36 місяців.

Хоча більшість країн-членів ЄС підтримують швидке ухвалення багатомільярдного кредиту через фінансові труднощі України, Угорщина не поспішає. Для Будапешта ключова зміна в санкційному режимі має бути вирішена лише після 5 листопада.

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Для затвердження кредиту потрібна кваліфікована більшість, але для зміни санкцій — одностайна згода.

"Ми вважаємо, що питання продовження російських санкцій слід вирішувати після виборів у США. Це була позиція Угорщини," — заявив міністр фінансів Угорщини Міхай Варга у вівторок після зустрічі міністрів у Люксембурзі.

Міністр підкреслив, що дискусія щодо кредиту на 35 мільярдів євро була "відмінною," але рішення, за його словами, доведеться чекати до листопада.

Єврокомісар Паоло Джентілоні, який виступав поруч із Варгою, зазначив, що міністри висловили "майже одностайну" підтримку зміни санкцій, яку він назвав "передумовою" для залучення участі США на рівних умовах.

Нагадаємо:

Країнам ЄС та Європарламенту потрібно швидко пройти всі законодавчі процедури, щоб Україна могла отримати виплати по новому кредиту у 35 мільярдів євро вже до кінця поточного року.