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Росіяни через порт Маріуполя вкрали 180 тисяч тонн українського зерна

Вівторок, 8 жовтня 2024, 13:37 - Артур Крижний

Росіяни за 2024 рік вивезли через порт Маріуполя понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Водночас Росія і далі використовує продовольство як елемент агресії. Лише через порт Маріуполя цього року ворог вивіз понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна", - зазначив він.

Крім того, відбувається пограбування тимчасово окупованих територій для того, щоб на вкрадені гроші фінансувати загарбницьку війну, каже Шмигаль.

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"Безумовно, російський економічний терор буде одним із напрямів у роботі спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України", - додав він.

Нагадаємо:

Російська компанія "Торговий дім "Донське вугілля" збирається в жовтні розпочати експорт вугілля з окупованого Донбасу через порт Маріуполя.

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