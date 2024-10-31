Новини 31 жовтня: Рада прийняла Бюджет-2025 у першому читанні, інфляція пришвидшилась

Про вплив китайських санкцій на виробника дронів: Американська компанія Skydio, найбільший виробник дронів США та їх постачальник для української армії, зіткнулася з кризою в ланцюзі поставок після того, як Китай ввів санкції, заборонивши китайським компаніям надавати їй критично важливі компоненти.

Про бюджет 2025: Верховна Рада підтримала законопроєкт з бюджету України на 2025 рік у першому читанні.

Про облікову ставку: Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%.

Про інфляцію: Національний банк України погіршив прогноз по індексу споживчих цін (ІСЦ) у 2024 - 2025 роках у порівнянні з липневим прогнозом.

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Мінекономіки пояснило призупинення бронювання від мобілізації: Процедуру бронювання призупинили та призначили аудит через аномально швидкий приріст кількості критично важливих підприємств.

Ексклюзиви ЕП:

Тіньовий ОПК. Як тисячі українців з 3D-принтерами побудували великий збройовий завод

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Тисячі українців друкують на домашніх 3D-принтерах запчастини і готову продукцію для потреб війська. Як низова ініціатива допомагає нищити ворога.

Мережі АЗС обвалили ціни на пальне, але лише на кілька днів. Що відбувається?

Недавні 10-відсоткові знижки в найбільших мережах АЗС порушили в суспільстві питання про реальну вартість пального, високі заробітки трейдерів та необхідність запровадження цінових обмежень з боку держави. Відповіді на них шукала ЕП.