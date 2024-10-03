"Охматдит" оголосив тендер на зимову консервацію за 10 млн: цьогоріч лікарню не відремонтують

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Дитяча лікарня "Охматдит" 30 вересня оголосила спрощені закупівлі на протиаварійні роботи вартістю 9,51 млн грн та технічний нагляд за ними вартістю 132 тис грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Кінцевий строк подачі тендерних пропозиції 9-10 жовтня. Фінансуватися роботи та технагляд будуть за кошти БФ "Таблеточки".

До 15 листопада мають виконати першочергові протиаварійні роботи по захисту від зовнішнього впливу будівлі лікарні "Охматдит" на вул. В. Чорновола, 28/1, пошкодженої вибухом ракети у липні.

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"Роботи будуть проведені по закриттю прорізів вікон та дверей, які були знищені під час ракетної атаки 8 липня цього року. Також нам необхідно закрити інженерні мережі, які були також знищені. І потрібно зробити так, щоб ця будівля пережила цю зиму, враховуючи те, що ми продовжуємо тут надавати медичну допомогу", — сказав виконувач обов’язків гендиректора "Охматдиту" Олександр Урін.

На сайті МОЗ зазначили, що "нині завершено перший етап інструментального обстеження, необхідний для закупівлі невідкладних протиаварійних робіт. За його результатами "НДІпроектреконструкція" передали лікарні "Охматдит" технічні звіти, кошторисну документацію, дефектний акт, експертну оцінку (позитивну) на першочергові протиаварійні роботи. Експертну оцінку документації виконали в ДП "Укрдержекспертиза".

Нагадаємо:

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Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" відмовився переказувати гроші на рахунок лікарні.

У липні БО "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем тендеру за 307 млн грн на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні.

В подальшому стало відомо, що тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново на Prozorro.

5 серпня стало відомо, що "Охматдит" планує витратити 14 мільйонів на консультанта по ремонту та технагляд. Ці тендери теж скасують.

Пізніше МОЗ почало створювати раду з контролю відновлення "Охматдиту"

Корпус "Охматдиту" було пошкоджено у липні в результаті російського обстрілу.