Відновлення "Охматдиту": благодійний фонд та лікарня не можуть поділити 378 мільйонів

Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" відмовився переказувати гроші на рахунок лікарні.

Про це 16 серпня повідомив генеральний директор лікарні Володимир Жовнір, пише LIGA.net.

На реквізити фонду збирали гроші для ремонту лікарні після того, як у неї влучила російська ракета у липні.

Саме благодійний фонд мав бути замовником у тендері на ремонт Охматдиту, який скасували в липні після скандалу.

Реклама:

Жовнір розказав, що після цього комунікація між благодійним фондом і лікарнею зіпсувалася.

"Сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватись. Зранку ми дізнались, що БО "Благодійний фонд Охматдит – здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ "Охматдит". Тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО "Благодійний фонд Охматдит – здорове дитинство", – повідомив Жовнір.

Він сказав, що шокований рішенням фонду.

Реклама:

Лікарня розглядає варіант розірвання правовідносин з фондом і попередила, що буде "рухатися у правовій площині" для отримання грошей.

На сайті благодійного фонду справді сказано, що всі зібрані гроші залишаться на його рахунках.

Він готовий оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні: медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки, "та за весь час ми не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".

"Ми просимо надати правові підстави для перерахування коштів на казначейські рахунки без призначення. Оскільки зараз це може тягнути за собою кримінальну відповідальність. Тому до отримання роз’яснення ми відкладаємо розгляд переказу коштів на казначейські рахунки", – заявив благодійний фонд.

Фонд наголосив, що готовий профінансувати проведення ремонту та закупівлю медичного обладнання для лікарні.

"Лише треба офіційні запити від лікарні "Охматдит" та цільове призначення. Як це було завжди", – йдеться в заяві.

Нагадаємо:

У липні БО "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем тендеру за 307 млн грн на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні.

В подальшому стало відомо, що тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново на Prozorro.

5 серпня стало відомо, що "Охматдит" планує витратити 14 мільйонів на консультанта по ремонту та технагляд. Ці тендери теж скасують.

Пізніше МОЗ почало створювати раду з контролю відновлення "Охматдиту"