"Охматдит" планує витратити 14 мільйонів на консультанта по ремонту та технагляд
Дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі за 14 мільйонів гривень.
Про це повідомляє видання "Наші гроші".
Договір на інженерно-консультаційні послуги планують укласти з "Васеньов Інжиніринг" на 9,35 млн грн, а технічний нагляд буде здійснювати "Ік-Проект" за 5,22 млн грн, повідомляється у системі "Прозорро".
Столична "Васеньов Інжиніринг" зареєстрована у квітні 2023 року та належить Олегу Васеньову. Раніше цього року фірма отримала тендерів на 4,40 млн грн, найбільше в нинішнього замовника. Зараз "Охматдит" планує у складі інженерно-консультаційних послуг замовити Васеньову "консультації з питань залучення підрядних організацій".
Олег Васеньов – це експерт у якого "Охматдит" відразу замовив технічне обстеження постраждалого корпусу. Він склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому було вказано завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду "Охматдиту", пише видання. В конкурсі вимагалось замінити весь фасад, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити ззовні.
Що ще замовляють у Васеньова за 9 млн грн:
- Складання графіків виконання робіт, постачання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, здійснення розрахунку та складання графіка руху робочих кадрів та основних будівельних машин на об’єкті;
- забезпечення підбору персоналу з урахуванням відповідності його кваліфікації складу та обсягам робіт, організація навчання і перевірки знань персоналу;
- надання консультацій з питань залучення підрядних організацій, виконавця технічного нагляду, вибору постачальників, участь у підготовці і проведенні закупівель, розроблення документації, пов’язаної із закупівлями, підготовка договорів, надання пропозицій щодо визначення сторони, відповідальної за страхування (за наявності)
- організація складання дефектного акта та кошторисної документації, забезпечення проведення експертизи кошторисної документації;
- перевірка поданих до оплати документів підрядних, постачальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;
- організація контролю за списанням будівельних матеріалів.
Технічний нагляд у виконанні "Ік-Проект" передбачатиме, зокрема, проведення перевірок відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проєктно-кошторисної документації; ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками; перевірка візування та подання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт на об’єкті, які підписані, завірені та надані підрядником.
На обох тендерах замовлення забрали без конкуренції.
Київською "Ік-Проект" керують Ольга Крижня та Людмила Пархоменко, а належить вона Юлії Крат з Харкова. З 2016 року "Ік-Проект" натендерив 43,36 млн грн, найбільше в департаменті інфраструктури Херсонської ОДА.
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Економічна правда.