После скандала Минздрав создает совет по контролю восстановления "Охматдета": кто войдет

Министерство здравоохранения Украины утвердило положение о совете по контролю восстановления разрушенных (поврежденных) зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Совет будет состоять из 15 человек. Персональный состав будет утвержден приказами Минздрава в два этапа.

На первом этапе в состав совета войдут представители:

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благотворителей, совершивших наибольшие пожертвования, организаторов сбора, которые обеспечили наибольшую сумму сбора, а также дали согласие на участие в деятельности совета по восстановлению (6 человек);

МЗ (1 человек);

НДСЛ "Охматдет" (1 человек).

Второй этап будет включать в себя отбор семи представителей общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, осуществляющих деятельность в сферах предотвращения коррупции, защиты прав пациентов, развития сферы здравоохранения, профессиональных ассоциаций работников сферы здравоохранения или в сфере архитектуры и градостроительства.

Как отметили в Минздраве, эти представители будут отобраны персональным составом совета по восстановлению, сформированным на первом этапе, по результатам рассмотрения поданных заявок на участие путем рейтингового голосования.

В первую очередь в состав совета будет предложено войти представителям благотворителей, учитывая размер благотворительного взноса на цели восстановления и восстановления Охматдета и участие в организации сбора благотворительных средств.

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В пресс-службе Минздрава также пояснили, что совет по восстановлению является специально созданным органом, который обеспечивает участие общественности и контроль за проведением мероприятий, связанных с возобновлением функционирования Охматдета вследствие повреждения (разрушения) зданий и оборудования в результате ракетной атаки РФ 8 июля 2024 года. на средства, собранные на восстановление крупнейшей детской больницы страны.

Напомним:

В июле БО "Благотворительный фонд "Охматдет" выбрал ООО "Буд-технолоджи" победителем тендера за 307 млн грн на ремонт корпуса больницы, который получил повреждения от ракетного обстрела в июле.

В дальнейшем стало известно, что тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново на Prozorro.

5 августа стало известно, что "Охматдет" планирует потратить 14 миллионов на консультанта по ремонту и технадзор. Эти тендеры тоже отменят.

Экономическая правда