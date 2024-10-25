Новини 25 жовтня: план боротьби з корупцією МСЕК, ріст цін на нерухомість

Про корупцію в МСЕК. На виконання рішень РНБО та президента уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

Про ціни на нерухомість. З початку 2024 року ринок нерухомості в Україні демонструє стабільне зростання цін, особливо на однокімнатні квартири майже в усіх обласних центрах.

Про електроенергію в Запоріжжі. Жителів Запоріжжя та області закликають готуватися до відсутності електроенергії взимку.

Про Південноукраїнську АЕС. На Південноукраїнській АЕС команді МАГАТЕ повідомили, що у вівторок увечері енергоблок №1 було відключено від мережі приблизно на чотири години.

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Про ключову ставку ЦБ РФ. Центральний Банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на 2 відсоткові пункти - до рекордних 21% річних.

Ексклюзиви ЕП.

Серце української металургії. Які наслідки для економіки матиме втрата Покровська?

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Що втратить металургійна промисловість і вся Україна в разі окупації Покровська, в інтерв'ю ЕП пояснив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.