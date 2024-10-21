Новини 21 жовтня: в "Укроборонпромі" та "Укрзалізниці" нові керівники, споживання електрики зростає

Про нового гендиректора "Укроборонпрому": Наглядова рада акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" призначила на посаду генерального директора АТ Олега Гуляка.

Про нового голову правління "Укрзалізниці": Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради АТ "Укрзалізниця" призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки.

В Україні суттєво зросло споживання електроенергії: 20 жовтня добовий максимум споживання електроенергії був зафіксований увечері. Він був на 10,7% вищим, ніж попередньої неділі – 13 жовтня.

Про відкриття Львівського аеропорту: Відкриття Львівського аеропорту "обговорюється в експертних середовищах" – мер Садовий.

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Про металургійний комбінат у Маріуполі: Москва збагачує Рамзана Кадирова, дозволяючи йому грабувати Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, що раніше належав Рінату Ахметову.

Ексклюзиви ЕП:

З прицілом на відбудову. Де в Україні відкриваються будівельні заводи

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Галузь будівництва перебуває в летаргічному стані, але підприємці вже запускають будівельні заводи і готуються до масштабного відновлення країни.





