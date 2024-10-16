Новини 16 жовтня: Україна серед економічно невільних країн, можлива окупація Покровська, ріст пенсій

Про рейтинг економічної свободи. Україна погіршила свої позиції та знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу.

Про Міноборони. "Державний оператор тилу" Міністерства оборони припиняє роботу з постачальником "Трейд Граніт Інвест" у Донецькій області та застосовує до нього оперативно-господарські санкції, чим забороняє брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців.

Про окупацію Покровська. Російські війська наближаються до Покровська на сході України, ставлячи під загрозу видобуток коксівного вугілля, необхідного для української металургійної промисловості.

Про ріст пенсій. Станом на 1 жовтня 2024 року, порівняно з минулим роком, середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, але реально, з урахуванням інфляції, - на 0,7%.

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Про атаку на енергооб'єкти. За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Ексклюзиви ЕП:

Зарплати стрімко зростають. Причому тут бронювання?

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За рік заробітні плати в Україні зросли на 20%. Сприяють цьому попит на робітничі спеціальності і, ймовірно, бронювання.

Урожай менший, а доходи більші. Особливості жнив 2024 року

Які культури постраждали найбільше і скільки Україна може заробити на експорті зерна?