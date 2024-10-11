ТРЦ Gulliver оцінили в 7,6 мільярдів: в АРМА очікують замовних інформкампаній

Фото: ТРЦ Гулівер

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало офіційний звіт оцінки щодо ТРЦ Gulliver (ТОВ "Три О"), згiдно з яким його оцінили в 7,6 млрд грн.

Про це повідомляє голова Агентства Олена Дума.

Оцінювачем було ПП "Бізнес Консалтинг", якого обрали на прозорому конкурсі,

Як йдеться в повідомленні, після обробки та зведення усієї інформації, підготовки тендерної документації, АРМА оголосить конкурс на відбір управителя ТРЦ Gulliver.

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"Усі охочі зможуть взяти участь та позмагатися за можливість управляти одним із найбільших ТРЦ столиці. Вже очікуємо посилення замовних інформкампаній за замовленням тих, кому не вигідно, щоби держава почала отримувати значні надходження від управління цим резонансним активом", - написала Олена Дума.

Нагадаємо:

Шевченківський райсуд Києва 3 червня передав майно київського "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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У ТРЦ "Гулівер" заявили, що рішення Шевченківського райсуду Києва про передачу ТРЦ в управління АРМА "є абсолютно не правосудним". Його оскаржать в апеляційному суді.

В подальшому працівників Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) під час огляду ТРЦ Gulliver частково не допустили на огляд офісних приміщень.

Раніше Forbes писав, що з початку повномасштабної війни у 2022 році компанії Віктора Поліщука перестали обслуговувати кредити перед держбанками. Повідомлялось, що огашення мало відбутися у 2025-му, але після кризи 2014-2016 років борг перестав обслуговуватися.

У травні 2023 року повідомлялось, що директорці столичного ТРЦ "Гулівер" Ірині Круппі повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на 145 мільйонів. Повідомлялось, що йдеться про компанію - власника ТРЦ "Гулівер", ТОВ "Три О", та його керівницю Ірину Круппу.

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на "Гулівер".

Також повідомлялось, що Офіс генерального прокурора України ініціював передачу київського торговельно-офісного центру "Гулівер", який належить бізнесмену Віктору Поліщуку, в управління АРМА.

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