У "Гулівері" назвали рішення про передачу ТРЦ в управління АРМА "неправосудним": подаватимуть апеляцію

У ТРЦ "Гулівер" заявили, що рішення Шевченківського райсуду Києва про передачу ТРЦ в управління АРМА "є абсолютно не правосудним". Його оскаржать в апеляційному суді.

Про це йдеться у заяві пресслужби ТРЦ "Гулівер", яка є у розпорядженні ЕП.

"Раніше Шевченківський райсуд неодноразово наголошував, що встановлена судом заборона розпорядження майном є обов'язковою передумовою передачі активів в управління АРМА (справи № 761/11158/19, № 761/9803/20, № 761/9792/20, № 761/6797/19 та інші).

При цьому ні заборона розпорядження, ні заборона користування не застосовувалися судом при накладенні арешту на БФК Gulliver для збереження його як речового доказу (відповідно до ухвал Київського апеляційного суду від 09.04.2024 року у справі № 761/43264/23). Ані детектив БЕБ, ані прокурор не змогли пояснити, яким чином передача БФК Gulliver в управління АРМА сприятимуть збереженню такого речового доказу, особливо якщо брати до уваги обов’язок АРМА зберегти економічну вартість цього активу.

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Детектив БЕБ та прокурор фактично визнали, що в них немає розуміння, для чого передавати Gulliver в управління АРМА. Вони повністю проігнорували всі негативні наслідки такої передачі для власника Gulliver, для державних банків (у такому випадку буде припинено погашення кредиту перед ними) та державного бюджету (припинення сплати податків ТОВ "ТРИ О", якому належить Gulliver)", - йдеться у позиції ТРЦ.

Там додали, що від Державної податкової служби не надходило жодних повідомлень про податковий борг з боку ТОВ "ТРИ О".

"Офіційні довідки про це були надані і детективу БЕБ, і прокурорам, і суддям Шевченківського райсуду. Як і висновки судових експертів, які повністю спростували будь-які підозри в бік керівництва Gulliver щодо несплати податків", - йдетьсяу заяві.

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"Керівництву ТОВ "ТРИ О", яке є власником БФК Gulliver, не оголошувалось підозр у легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Суд не отримав жодних доказів ані вчинення такого злочину, ні причетності до нього.

Матеріали за підозрою в ухиленні від сплати податків виділено в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування за яким уже завершено. Питання про накладення арешту на Gulliver та передачу його в управління АРМА вирішувалось не в межах цього провадження. Тому будь-які обґрунтування передачі Gulliver в управління АРМА є маніпуляцією.

Рішення Шевченківського районного суду міста про передачу БФК Gulliver в управління АРМА суперечить не лише законодавству, а й здоровому глузду. Воно обов'язково буде оскаржене в Апеляційному судді", - заявили в "Гулівері".

Нагадаємо:

Шевченківський райсуд Києва 3 червня передав майно київського "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Раніше Forbes писав, що з початку повномасштабної війни у 2022 році компанії Віктора Поліщука перестали обслуговувати кредити перед держбанками. Повідомлялось, що огашення мало відбутися у 2025-му, але після кризи 2014-2016 років борг перестав обслуговуватися.

У травні 2023 року повідомлялось, що директорці столичного ТРЦ "Гулівер" Ірині Круппі повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на 145 мільйонів. Повідомлялось, що йдеться про компанію - власника ТРЦ "Гулівер", ТОВ "Три О", та його керівницю Ірину Круппу.

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на "Гулівер".

Також повідомлялось, що Офіс генерального прокурора України ініціював передачу київського торговельно-офісного центру "Гулівер", який належить бізнесмену Віктору Поліщуку, в управління АРМА.

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Економічна правда