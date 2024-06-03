Суд передав київський ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА

Шевченківський райсуд Києва 3 червня передав майно київського "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що клопотання ініційоване Офісом генерального прокурора.

"Відповідне клопотання Офісу генерального прокурора задоволено слідчим суддею, при цьому питання щодо передачі згаданого майна АРМА для реалізації слідчим суддею не вирішувалося.

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Водночас, прокурором в судовому засіданні було уточнено вимоги клопотання в частині вирішення питання виключно передачі майна в управління АРМА, а не для реалізації, а відтак дозвіл на реалізацію зазначеного майна слідчим суддею не надавався", - пояснили в суді.

Повний текст ухвали оголосять 7 червня 2024 року.

При цьому АРМА має здійснювати періодичні перевірки (не рідше одного разу на місяць) ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління.

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За словами суду, предметом досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні є, серед іншого, дослідження фактів ухилення від сплати податків, зборів та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Нагадаємо:

Раніше Forbes писав, що з початку повномасштабної війни у 2022 році компанії Віктора Поліщука перестали обслуговувати кредити перед держбанками. Повідомлялось, що огашення мало відбутися у 2025-му, але після кризи 2014-2016 років борг перестав обслуговуватися.

У травні 2023 року повідомлялось, що директорці столичного ТРЦ "Гулівер" Ірині Круппі повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на 145 мільйонів. Повідомлялось, що йдеться про компанію - власника ТРЦ "Гулівер", ТОВ "Три О", та його керівницю Ірину Круппу.

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на "Гулівер".

Також повідомлялось, що Офіс генерального прокурора України ініціював передачу київського торговельно-офісного центру "Гулівер", який належить бізнесмену Віктору Поліщуку, в управління АРМА.

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Економічна правда