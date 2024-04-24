Офіс генпрокурора хоче передати ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА

Офіс генерального прокурора України ініціював передачу київського торговельно-офісного центру "Гулівер", який належить бізнесмену Віктору Поліщуку, в управління АРМА.

Про це Радіо Свобода повідомили у пресцентрі "Судової влади України".

Відповідне клопотання прокурори подали до Шевченківського районного суду Києва в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень.

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Нагадаємо:

Головне слідче управління Нацполіції після розслідування "Схем" про те, як власник київського ТРЦ "Гулівер" і мережі "Ельдорадо" Віктор Поліщук під час воєнного стану виїжджав за кордон, розпочало кримінальне провадження за статтею "незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Власник київського торговельно-офісного центру "Гулівер" та мережі "Ельдорадо" Віктор Поліщук під час воєнного стану декілька разів виїжджав за кордон на підставі документів із ознаками підробки, йшлося у розслідуванні "Схем".

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Структури бізнесмена Віктора Поліщука, котрий має родинні зв'язки з керівництвом РФ, протягом усього 2022 року не повертали борги держбанкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не застосували жодних штрафних санкцій. У той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон.