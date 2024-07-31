В АРМА кажуть, що зіштовхнулися з опором при огляді офісів у "Гулівері"

Працівників Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) під час огляду ТРЦ Gulliver частково не допустили на огляд офісних приміщень.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Сьогодні під час огляду чергових приміщень, команда АРМА зіткнулася із протиправними діями і відвертим нехтуванням законом, зокрема, ухвалою суду з боку представників компанії-власника активу ТОВ "Три О", - заявила вона.

Як зазначив співрозмовник ЕП в агентстві, був зафіксований частковий недопуск з боку власника ТРЦ представників АРМА на огляд офісних приміщень Гулівера.

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"Це нехтування ухвалою суду", - зазначили ЕП у АРМА.

У відповідь на такі дії працівник АРМА виніс припис представнику компанії "Три О". Таким чином у виконавця є три дні на усунення порушень вимог законодавства.

Також агентством вже внесено заяву про кримінальне правопорушення щодо протидії законним вимогам АРМА до поліції.

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Зазначається, що невиконання рішень суду матиме юридичні наслідки.

Нагадаємо:

АРМА оголосило конкурс на відбір оцінювача ТРЦ Gulliver та вже оглядає офісні приміщення.

АРМА розпочинає огляд та оцінку переданого йому в управління нерухомого майна ТРЦ Gulliver.

У ТРЦ "Гулівер" заявили, що рішення Шевченківського райсуду Києва про передачу ТРЦ в управління АРМА "є абсолютно не правосудним". Його оскаржать в апеляційному суді.

Економічна правда.