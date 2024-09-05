В НБУ розповіли про найбільш реалістичне джерело покриття бюджетного дефіциту

Найбільш реалістичне джерело покриття бюджетного дефіциту – активна робота на ринку внутрішніх запозичень для залучення до кінця цього року 220 млрд грн чистого фінансування.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України з посиланням на голову НБУ Андрія Пишного.

Звертаючись до банків, перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова закликала їх врахувати це в інвестиційних планах до кінця року, зокрема в частині обсягів придбання ОВДП.

"Йдеться не про роловер, а про додаткові плани, чисті залучення для фінансування потреб бюджету", – уточнила Катерина Рожкова.

Реклама:

"З огляду на зростаючі потреби бюджету через тривалу війну, Україна формує запити до партнерів про збільшення фінансування. – зазначив Пишний. – Але наша країна має пройти свою частину шляху і зробити внесок до загального кошика."

Нагадаємо:

У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові - 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік та підвищення його до 25% для небанківських фінкомпаній.

Реклама:

Врешті, в урядовому законопроєкті з підвищення податків знову скасували деякі норми: запланований ресурс у 125 мільярдів гривень зменшився у 4 рази - до 30 мільярдів.

Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків.

Місія МВФ розпочала дискусії з владою України щодо перегляду програми розширеного фінансування на 1,1 мільярда доларів.

Україна готується до тиску Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо девальвації гривні та підвищення податків.

Місія Міжнародного валютного фонду бачить недостатність ресурсів в законопроєкті з підвищення податків і серед додаткових джерел пропонує переглянути ПДВ.