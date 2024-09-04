МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування

Місія МВФ 4 вересня розпочинає дискусії з владою України щодо перегляду програми розширеного фінансування на 1,1 мільярда доларів.

Про це йдеться у релізі МВФ, яке є у розпорядженні ЕП.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з владою України у контексті п’ятого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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2 вересня Міжнародний валютний фонд почав місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Економічна правда.