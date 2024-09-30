Новини 30 вересня: "Енергоатом" кинувся захищати АЕС від дронів, відключення взимку неминучі

Про "Енергоатом". "Енергоатом" тільки 25 вересня 2024 року уклав угоду вартістю 509 млн грн на проектування і будівництво захисної споруди на Рівненській атомній електростанції.

Через корупційні скандали малоймовірно, що "Енергоатом" залучить мільярди доларів на будівництво нових атомних реакторів.

Про економічне бронювання. Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що економічне бронювання треба було давно запровадити. Водночас це питання досі дискутується через свою складність.

Про борги по зарплатах. Найбільшими боржниками по зарплатах виявилися державні підприємства та акціонерні товариства - на них припадає 62,6% судових проваджень з боргів.

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Про крадене вугілля. Російська компанія "Торговий дім "Донське вугілля" збирається в жовтні розпочати експорт вугілля з окупованого Донбасу через порт Маріуполя.

Про відключення взимку. Дефіцит генерації та відключення світла неминучі, а у найкращому випадку електроенергії не буде до 5 годин на день.

Ексклюзиви ЕП:

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Ніхто у світі не зміг би виконати вимогу Зеленського: як мобільні оператори готуються до вимкнень світла



З 1 жовтня мобільні оператори мали б забезпечити 10-годинну роботу 60% базових станцій без світла. Цього вже точно не станеться, але що робити абонентам?