Новини 26 вересня: небезпека біля АЕС, великий борг Києва перед "Нафтогазом"

Про чорнобильців: Пенсійний фонд накопичив борг у 17 мільярдів на пенсії чорнобильцям.

Про атаки росіян: Ворог вночі 26 вересня атакував три об'єкти передачі електроенергією, попри це вимкнень електроенергії не заплановано.

Внаслідок атаки російського дрона по будівлі вокзалу на Сумщині зазнали поранень троє залізничників.

Вночі 25 вересня зафіксовано проліт ударного безпілотного апарату РФ на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

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Про активи російського мільярдера: Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів про конфіскацію майна на 2 млрд грн.

Про "Нафтогаз": Київ заборгував "Нафтогазу" 20 млрд гривень. Частину хочуть реструктуризувати на 15 років.

Ексклюзиви ЕП

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Данська імперія іграшок: як конструктори Lego підкорили світ

Як конструктори Lego стали іграшкою, яку люблять діти й дорослі в усьому світі?

ЕП зібрала на форумі експортний бізнес України: про що говорили

25 вересня "Економічна правда" провела форум "Український експорт: вікно відчиняється?", на якому зібралися представники експортного бізнесу з більшості галузей економіки, міжнародних та неурядових організацій, аби обговорити стан та проблеми зовнішньої торгівлі.