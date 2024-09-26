Біля Рівненської АЕС зафіксували критично низький проліт ударного безпілотника

Вночі 25 вересня зафіксовано проліт ударного безпілотного апарату РФ на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Вчергове російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС", - зазначають в "Енергоатомі".

Енергокомпанія підкреслює, що ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки.

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Нагадаємо:

Вночі 22 вересня було зафіксовано проліт ударного безпілотника поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС.

За останні кілька тижнів енергетики зафіксували понад 70 дронів та понад 30 крилатих ракет РФ, що пролітали неподалік українських АЕС.

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