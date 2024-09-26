Пенсійний фонд накопичив борг у 17 мільярдів на пенсії чорнобильцям
Четвер, 26 вересня 2024, 17:24 -
Станом на 1 серпня 2024 року Пенсійний фонд України накопичив 161,3 тисячі судових рішень, які зобов'язують здійснити пенсійні виплати постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Про це йдеться у відповіді установи на запит ЕП.
Йдеться, зокрема, про підвищення пенсій для непрацюючих пенсіонерів, що проживають на забруднених радіацією територіях.
Для погашення заборгованості за цими рішеннями державі необхідно 17,2 мільярда гривень з бюджету.
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