Пенсійний фонд накопичив борг у 17 мільярдів на пенсії чорнобильцям

Станом на 1 серпня 2024 року Пенсійний фонд України накопичив 161,3 тисячі судових рішень, які зобов'язують здійснити пенсійні виплати постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це йдеться у відповіді установи на запит ЕП.

Йдеться, зокрема, про підвищення пенсій для непрацюючих пенсіонерів, що проживають на забруднених радіацією територіях.

Для погашення заборгованості за цими рішеннями державі необхідно 17,2 мільярда гривень з бюджету.

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