Ворог вночі атакував три об'єкти енергетики – Шмигаль

Ворог вночі 26 вересня атакував три об'єкти передачі електроенергією, попри це вимкнень електроенергії не заплановано.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети. Зокрема, було атаковано три об’єкти передачі електроенергії, один із них — у Миколаївській області", - йдеться у повідомленні.

За його словами, своїх цілей росіяни не досягли - енергосистема України працює в збалансованому режимі, вимкнень електропостачання не заплановано.

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Крім того, Шмигаль розповів, що у Миколаєві він ознайомився з процесом установки двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна.

"Це забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, 5 медичних та 24 освітніх закладів", - зазначив він.

Загалом до нового опалювального сезону "Миколаївоблтеплоенерго" зобов’язалося побудувати 5 об’єктів розподіленої генерації на базі газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю 5,5 МВт.

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Нагадаємо:

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Івано-Франківській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.