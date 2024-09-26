ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Усманова

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів про конфіскацію майна.

Про це повідомила заступниця міністра Інна Богатих у Facebook.

Мова йде про залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тон (орієнтовна вартість - понад 2 млрд. грн.). А також про 100% статутного капіталу ТОВ "Петер-Сервіс Україна" — IT-компанії, яка раніше була під контролем Усманова.

"Стягнення активів Усманова та інших прибічників Кремля є маленьким, але черговим і системним кроком для відновлення справедливості та отримання відшкодування шкоди коштом тих, хто разом із політичним керівництвом РФ відповідальний за агресію проти України", – написала Богатих.

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Рішення ВАКС було ухвалене 25 вересня і ще не вступило в силу. На нього може бути подана апеляція.

Нагадаємо:

Алішер Усманов – російський бізнесмен, олігарх, у рейтингу російських мільярдерів, складеному за 2023 рік, він посідає 8-ме місце із статками у розмірі 14,4 млрд доларів США.

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Усманову належить медіа ресурс "Коммерсант", який займає прокремлівську позицію та здійснює ідеологічну підтримку дій держави-агресора.

Усманов також є засновником Групи "USM" та спільно зі Андрієм Скочем, Володимиром Скочем, Варварою Скоч та Володимиром Стершинським, здійснюють вирішальний вплив на діяльність групи та дочірніх компаній, які діють у стратегічних для економіки рф галузях — в металургії та гірничодобувній галузі, телекомунікаційному секторі та сфері цифрових технологій, у тому числі "Металоінвест" та "Мегафон".

Раніше проти всіх співвласників також було подано позов до Вищого антикорупційного суду.