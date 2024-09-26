Ворог вдарив по залізничному вокзалу на Сумщині, є поранені – УЗ

Внаслідок атаки російського дрона по будівлі вокзалу на Сумщині зазнали поранень троє залізничників.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Маємо недобрі новини із Сумщини – троє залізничників поранено внаслідок ворожої атаки дронами на залізничну станцію", - йдеться у повыдомленні.

Так, поранено одного працівника вагонного господарства, працівники воєнізованої охорони та служби зв’язку, які прямували у відрядження.

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"Постраждалим залізничникам надано всю необхідну медичну допомогу. Їхньому життю наразі нічого не загрожує", - зазначили в компанії.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю вокзалу та вибито 15 склопакетів