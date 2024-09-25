Новини 25 вересня: ТЦК на заводах, секретний проєкт Росії, Viber в Дія.City

Про ТЦК: Бізнес-асоціації закликають уряд України розробити і схвалити доцільний механізм економічного бронювання на тлі мобілізації працівників.

Про секретний проєкт Росії: Росія має в Китаї програму для розробки та виробництва безпілотників для війни в Україні.

Про Viber: Українське представництво Rakuten Viber стало резидентом Дія.City.

Про виробництво сталі: У разі втрати Покровська Україна може у половину скоротити виробництво сталі через дефіцит вугілля.

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Про курс валют: Середній курс долара до гривні у банках України зменшився у середу 25 вересня на 3 копійки, євро впав на 5 копійок.

Ексклюзив ЕП

Привіт з Танзанії. Як український бізнесмен заробляє на вітаннях з Африки

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Як функціонує ринок відеопривітань з Африки, чи зможе цей нестандартний бізнес зберегти популярність у довгостроковій перспективі та наскільки етичною є така діяльність?