Новини 2 вересня: замість "копійки" "шаг", нові санкції проти Росії
Про санкції: Президент України Володимир Зеленський підтримав новий пакет санкцій РНБО проти 73 об'єктів господарювання - аеропортів та авіавантажних компаній - та 74 фізосіб РФ.
Про електроенергію: У вівторок 3 вересня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби.
Про "Національний кешбек": В Україні розпочався бета-тест "Національного кешбеку" до якого можна долучитися за допомогою застосунку "Дія".
Про НБУ: Для відновлення історичної справедливості Національний банк ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг".
Про акцизи на пальне: Президент Володимир Зеленський 1 вересня підписав закон про підвищення акцизів на пальне.
Після набуття чинності закону про підвищення акцизів на пальне очікувати різкого здорожчання бензину та дизпального не варто.
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