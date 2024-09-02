Новини 2 вересня: замість "копійки" "шаг", нові санкції проти Росії

Про санкції: Президент України Володимир Зеленський підтримав новий пакет санкцій РНБО проти 73 об'єктів господарювання - аеропортів та авіавантажних компаній - та 74 фізосіб РФ.

Про електроенергію: У вівторок 3 вересня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби.

Про "Національний кешбек": В Україні розпочався бета-тест "Національного кешбеку" до якого можна долучитися за допомогою застосунку "Дія".

Про НБУ: Для відновлення історичної справедливості Національний банк ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг".

Реклама:

Про акцизи на пальне: Президент Володимир Зеленський 1 вересня підписав закон про підвищення акцизів на пальне.

Після набуття чинності закону про підвищення акцизів на пальне очікувати різкого здорожчання бензину та дизпального не варто.

Ексклюзив ЕП

Реклама:

Шукаємо технаря. Чи може освіта перейти на воєнні рейки?

Вітчизняний військово-промисловий комплекс потребує кваліфікованих технічних спеціалістів і готовий підтримати їхнє навчання в університетах. Чи оберуть студенти спеціальності, які донедавна вважалися непрестижними?

Тест на незалежність наглядової ради "Укренерго", наймасштабніша атака по енергооб’єктах