Новини 19 вересня: відключення світла взимку, проблеми з "Київстаром", облікова ставка

Про відключення світла взимку. За прогнозами експертів, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), узимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

Про проблеми з "Київстаром". Користувачі найбільшого українського оператора "Київстар" масово скаржаться на збій: у деяких відсутній мобільний зв'язок.

Про облікову ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на поточному рівні 13%.

Про приватизацію держбанків. Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт #11474 про особливості приватизації держбанків.

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Про ціни на нафту. Ціни на нафту мало змінилися в четвер, оскільки побоювання щодо попиту стримали можливі вигоди від більшого, ніж очікувалося, зниження відсоткової ставки Федеральною резервною системою США.

Про закупівлю дронів. ДП "Агенція оборонних закупівель" Міноборони у вересні за результатами тендерів уклала угоди на постачання 1300 дронів DJI Mavic різних модифікацій на 162,69 млн грн.

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