Новини 16 вересня: атака на енергетичні об’єкти, попит на мотоцикли, тиск податкової

Про атаку на енергетичні об’єкти. За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про попит на мотоцикли. У серпні 2024 року українці придбали 9,1 тис усіх мотоциклів, що на 17,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 1,2% більше, ніж було у липні 2024.

Про тиск податкової на агрохолдинг. Один з агрохолдингів України Prometey заявив про фінансові труднощі й що перебуває на межі закриття: він скорочує штат та закриває три з 28 елеваторів.

Про план Б "Метінвест". Покровська вугільна група постачає коксівне вугілля для виробництв "Метінвесту", але на випадок можливого захоплення покровського регіону росіянами компанія має план Б.

Реклама:

Про "найуспішнішу" камеру фіксації порушень ПДР. З 1 січня по 31 серпня 2024 року камера "заробила" понад 18 млн грн на штрафах за перевищення швидкості.

Ексклюзиви ЕП

Від ідеї до пострілу: як проєктують, виробляють та продають зброю в Україні

Реклама:

Замкнений всередині країни ринок озброєнь у 2024 році досягне 6 млрд дол. Як він влаштований?