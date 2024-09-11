ЄС має переглянути тарифи для електромобілів з Китаю – прем’єр Іспанії
Іспанський прем'єр Санчес каже, що ЄС повинен переглянути китайський тарифний план для електромобілів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Європейський Союз повинен переглянути свій план введення додаткових тарифів до 36% на електромобілі китайського виробництва, заявивши, що блоку не потрібна торгова війна з Пекіном.
"Я повинен сказати вам прямо і відверто, що нам потрібно переглянути - всім нам, не тільки державам-членам, а й Комісії - нашу позицію щодо цього руху", - заявив Санчес, після чотириденної поїздки в Китай, в ході якої він зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном.
"Нам не потрібна ще одна війна, в даному випадку торгова", - сказав Санчес.
За його словами Іспанія готова допомогти шукати компроміс між сторонами.
Нагадаємо:
Голова Китаю Сі Цзіньпін прагне тісніших зв'язків з Іспанією у розвитку високих технологій.
Китай розпочав антисубсидиційне розслідування щодо імпорту молочної продукції з Європейського союзу.
Кількість нових електромобілів, зареєстрованих в ЄС китайськими автовиробниками в липні скоротилося на 45% порівняно з червнем.
Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.
Європейська комісія знизила запланований тариф на імпорт автомобілів Tesla, вироблених в Китаї, до 9%.