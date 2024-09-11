ЄС має переглянути тарифи для електромобілів з Китаю – прем’єр Іспанії

Іспанський прем'єр Санчес каже, що ЄС повинен переглянути китайський тарифний план для електромобілів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Європейський Союз повинен переглянути свій план введення додаткових тарифів до 36% на електромобілі китайського виробництва, заявивши, що блоку не потрібна торгова війна з Пекіном.

"Я повинен сказати вам прямо і відверто, що нам потрібно переглянути - всім нам, не тільки державам-членам, а й Комісії - нашу позицію щодо цього руху", - заявив Санчес, після чотириденної поїздки в Китай, в ході якої він зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном.

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"Нам не потрібна ще одна війна, в даному випадку торгова", - сказав Санчес.

За його словами Іспанія готова допомогти шукати компроміс між сторонами.

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Кількість нових електромобілів, зареєстрованих в ЄС китайськими автовиробниками в липні скоротилося на 45% порівняно з червнем.

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.

Європейська комісія знизила запланований тариф на імпорт автомобілів Tesla, вироблених в Китаї, до 9%.