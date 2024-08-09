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Новини 9 серпня: зекономлені 3 млрд на дронах, по "Охматдиту" не бачать криміналу 

П'ятниця, 9 серпня 2024, 21:00 - Віктор Волокіта

Про Коломойського: Бюро економічної безпеки змінило йому підозру. 

Про борг: Процес реструктуризації зовнішнього боргу України за єврооблігаціями офіційно стартував. Міністерство фінансів оголосило про умови обміну старих бондів на папери нового випуску.

Про електроенергію: Уряд доручив встановити сонячні панелі в адмінбудівлях, лікарнях та школах.

Про інфляцію: Інфляція в Україні протягом липня 2024 року впала до 0%, відносно червня. У річному виразі вона зросла до 5,5%.

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Про Охматдит: Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить розслідування щодо можливого неправомірного використання коштів фонду "Охматдиту", але про кримінальне провадження говорити передчасно.

Про дрони: Україна зекономила 3,3 млрд грн на дронах завдяки співпраці Мінцифри та Національного антикорупційного бюро України.

Ексклюзив ЕП

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Дитячий вагон від "Укрзалізниці": чим він особливий та які умови пропонує

"Укрзалізниця" 8 серпня відправила у рейс перший дитячий вагон. Він рушив у складі потягу Харків – Ясіня. ЕП зустріла новий вагон на Центральному вокзалі Києва та розповідає детальніше, які умови пропонують пасажирам, як придбати квитки та на яких напрямках очікувати ще кілька таких вагонів. 

Охматдит Коломойський борг інфляція
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Економічна правда
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