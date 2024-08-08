Новини 8 серпня: Україна контролює газову станцію "Суджа", Youtube перестав працювати в РФ
Про атаку дрона. Завод з переробки олійних культур одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" на заході України пошкоджено в результаті атаки безпілотника, здійсненої Росією.
Про станцію "Суджа". Російський "Газпром" заявив, що продовжує подавати газ до Європи через станцію "Суджа", водночас транзитний потік російського газу через Україну знизився на 12%.
Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа", розташовану приблизно за п’ять миль всередині території Росії.
Про Youtube. Російські користувачі Youtube почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.
Про торгівлю. Росія та Китай з осені можуть перейти на бартер у взаємній торгівлі через проблеми з банківськими платежами через західні санкції.
Ексклюзиви ЕП.
Менше ботів і втома від війни: чи заробляють ютубери великі гроші
"Золота лихоманка" в українському сегменті YouTube закінчилася, блогерам стало важче заробляти кошти. Чому?