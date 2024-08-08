Новини 8 серпня: Україна контролює газову станцію "Суджа", Youtube перестав працювати в РФ

Про атаку дрона. Завод з переробки олійних культур одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" на заході України пошкоджено в результаті атаки безпілотника, здійсненої Росією.

Про станцію "Суджа". Російський "Газпром" заявив, що продовжує подавати газ до Європи через станцію "Суджа", водночас транзитний потік російського газу через Україну знизився на 12%.

Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа", розташовану приблизно за п’ять миль всередині території Росії.

Про Youtube. Російські користувачі Youtube почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.

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Про торгівлю. Росія та Китай з осені можуть перейти на бартер у взаємній торгівлі через проблеми з банківськими платежами через західні санкції.

Ексклюзиви ЕП.

"Золота лихоманка" в українському сегменті YouTube закінчилася, блогерам стало важче заробляти кошти. Чому?

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