"Нафтогаз" сподівається відновити роботу Сахалінського родовища в кінці року

"Нафтогаз" сподівається, що Сахалінське газове родовище відновить роботу під кінець 2024 року.

Про це сказав голова правління компанії Олексій Чернишов, повідомляє LIGA.net.

"Ситуація, яка складається навколо "Укрнафтобуріння", є трагічною для галузі. Ми втратили в балансі суттєву цифру видобутку газу. Традиційно це приблизно 0,6 млрд кубометрів. На жаль, ситуація затягується.

Судові спори не ведуть до можливості відновити "Укрнафтобурінню" видобуток. Більш того, це затягування призводить до зменшення майбутнього об'єму, тому що виробництво вже стоїть певний час", – сказав він.

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Чернишов додав, що раніше розраховував на відновлення видобування в другому кварталі, але прогнози довелося коригувати.

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Нагадаємо:

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У кінці 2023 року Державна служба геології та надр анулювала спеціальний дозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, наданий "Укрнафтобурінню" з метою видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Спецдозвіл припинили на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.

За 6 місяців простою ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" держава втратила 2,46 млрд грн податків.

Економічна правда