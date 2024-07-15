Від Сахалінського родовища, яке досі не працює, держава отримала 748 мільйонів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) забезпечило надходження до державного бюджету України чергового траншу у розмірі 747,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"Це стало можливим, оскільки Нацагентство передбачило в договорі управління з ПАТ "УКРНАФТА" надходження до державного бюджету у розмірі 90% від отриманого прибутку. Йдеться про управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а саме: корпоративних прав у статутному капіталі ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", - йдеться в повідомленні.

АРМА вдалося забезпечити надходження до бюджету ініціювавши додаткове розпорядження уряду про перерозподіл 7 акцій акціонерів. Саме це дало можливість ПАТ "Укрнафта" здійснити збір акціонерів та перерозподілити дивіденди швидше.

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"Перший крок зроблено. Водночас Національне агентство веде системну роботу щодо забезпечення продовження дії договору управління та сталості надходжень. Зокрема щодо поновлення процесу видобутку газу на Сахалінському родовищі", - наголосила Олена Дума.

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Нагадаємо:

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Шостий апеляційний адміністративний суд (ШААС) відмовився задовольнити скаргу, яка давала шанс на відновлення роботи Сахалінського газового родовища.

Заявником у справі було не Укрнафтобуріння (компанія, яка розробляла родовище), а державна компанія "Українські енергетичні машини" (колишній Турбоатом).

Видобуток на Сахалінському родовищі зупинено за рішенням ШААС, який скасував наказ Держгеонадра №204, де фігурувало не лише Укрнафтобуріння, але й багато інших компанії та їхніх спецдозволів, зокрема й Українські енергетичні машини.

Розглянувши справу, суд закрив апеляційне провадження, тому "Укрнафтобуріння" і далі буде простоювати.

АРМА залучено третьою особою до участі у розгляді справи щодо поновлення ліцензії на видобуток газу на Сахалінському родовищі.

Нацагентство ініціювало внесення змін до Кодексу України про надра щодо можливості видобутку газу на Сахалінському родовищі без спецдозволу під час війни для подальшого забезпечення таких же надходжень до Державного бюджету України.

За 6 місяців простою ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" держава втратила 2,46 млрд грн податків.

Економічна правда