Новини 6 серпня: видобуток на Сахалінському родовищі, у Росії можуть заблокувати сервіси Google

Про Google. Окружний суд США визнав Google винним у порушені антимонопольного законодавства щодо свого пошукового бізнесу, який є найстарішим та найважливішим у компанії.

Про електроенергію. Уряд ухвалив постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень.

Про "Укрзалізницю". За результатами роботи в липні "Укрзалізниця" вперше з початку року отримає збиток. Компанія вимагає реформу вантажних тарифів.

Про "Лукойл". Обсяги постачання нафти до Угорщини, Словаччини та Чехії залишилися на рівні попередніх місяців, попри санкції України щодо транзиту російської компанії "Лукойл".

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Про Youtube та Google в РФ. Російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду.

Про газ. Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння", яка була відчужена у Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі.

Про ВПК. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році українські виробники вже законтрактували мільйон дронів, і ця цифра зростатиме.

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Ексклюзиви ЕП.

Виробники зброї для ЗСУ потребують обігових коштів, але банки не поспішають їх кредитувати або роблять це на загальних для бізнесу умовах. Без вирішення цієї проблеми постачання на фронт не збільшаться.