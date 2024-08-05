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Новини 5 серпня: краще детінізація, ніж підвищення податків, скасовані тендери "Охматдиту"

Понеділок, 5 серпня 2024, 21:00 - Віктор Волокіта

Про Охматдит: Сума зібраних на відновлення "Охматдиту" коштів перевищила 1,6 млрд грн, зокрема 400 млн грн надійде у вигляді обладнання.

Два тендери на консультацію з ремонту та технагляд з відбудови для "Охматдиту" на 14 мільйонів гривень скасують.

Про допомогу: Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк.

Про Міноборони: "Агентство оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками, з яких 45% - це виробники БПЛА.

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Архітектура закупівель для Збройних сил України докорінно змінилася за останні пів року, у межах нової системи вдалося повністю уникнути політичного впливу на процес реалізації закупівель.

Про бізнес та податки: Бізнес пропонує більше зосередитися на детінізації замість підвищення податків в Україні. 

Про обвал ринків. Ранок понеділка почався з падіння ринку акцій Японії та реакції світових котирувань на торги в Азії. 

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Через кілька хвилин після відкриття американських ринків, акції на індексі S&P 500 демонстрували значний спад.

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Економічна правда

Охматдит бізнес
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