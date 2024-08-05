Новини 5 серпня: краще детінізація, ніж підвищення податків, скасовані тендери "Охматдиту"
Про Охматдит: Сума зібраних на відновлення "Охматдиту" коштів перевищила 1,6 млрд грн, зокрема 400 млн грн надійде у вигляді обладнання.
Два тендери на консультацію з ремонту та технагляд з відбудови для "Охматдиту" на 14 мільйонів гривень скасують.
Про допомогу: Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк.
Про Міноборони: "Агентство оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками, з яких 45% - це виробники БПЛА.
Архітектура закупівель для Збройних сил України докорінно змінилася за останні пів року, у межах нової системи вдалося повністю уникнути політичного впливу на процес реалізації закупівель.
Про бізнес та податки: Бізнес пропонує більше зосередитися на детінізації замість підвищення податків в Україні.
Про обвал ринків. Ранок понеділка почався з падіння ринку акцій Японії та реакції світових котирувань на торги в Азії.
Через кілька хвилин після відкриття американських ринків, акції на індексі S&P 500 демонстрували значний спад.
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Екстремальний бізнес: як стала можливою трагедія на київському атракціоні
ЕП відтворила історію атракціону на Дніпрі, аби розібратися, як влаштований цей бізнес та чому могла статися трагедія.
Економічна правда