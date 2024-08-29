Новини 29 серпня: економічне бронювання, онлайн-ТЦК, відключення світла

Про що говорили сьогодні?

Про економічне бронювання. Мінекономіки напрацьовує кілька моделей економічного бронювання, а запрацювати воно має у жовтні-листопаді.

Про майбутнє "Резерв+". Застосунок "Резерв+" планують перетворити на онлайн-ТЦК, а також додати опцію онлайн-рекрутингу для мобілізації у "два кліки".

Про відключення світла. У п'ятницю 30 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть впродовж доби.

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Про відключення блоків АЕС. Під час російської ракетно-дронової атаки 26 серпня на Україну чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.

Про китайські патенти за гроші США. Фінансування уряду США принесло сотні патентів китайським дослідникам.

Ексклюзиви ЕП:

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FPV проти ставок. Де військові грають у казино?

Навесні президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО, яке забороняє доступ до казино для військових. Проведений ЕП аналіз показує, що з цим рішенням Сили оборони не згодні.