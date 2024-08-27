Новини 27 серпня: плани на закинуту АЕС, ліміти на карткові перекази

Про "Енергоатом": Компанія готується до реалізації раніше занедбаного проєкту Чигиринської АЕС, уже зроблено перші кроки в цьому напрямку.

Про електроенергію: У середу 28 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом доби: вимикатимуть одночасно 2 черги.

РФ у понеділок 26 серпня вперше атакувала підстанції України касетними ракетами, але завдяки захисту втрачено було дуже невелику їх кількість.

Про транзит газу: Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року, у разі запиту з Європи готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС.

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Про обмеження на перекази фізосіб: З 1 жовтня 2024 року Національний банк України на пів року встановлює ліміт у 150 тисяч грн на місяць (замість 100 тисяч, анонсованих раніше) для переказів фізосіб "з карти на карту".

Про ВВП-варанти: Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зупиняє обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами та єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами.

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