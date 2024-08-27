"Енергоатом" готується до добудови закинутої раніше АЕС

"Енергоатом" готується до реалізації раніше занедбаного проєкту Чигиринської АЕС, уже зроблено перші кроки в цьому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

"Команда "Енергоатома" активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва (нових потужностей АЕС - ЕП). Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже зроблено перший крок. Так, під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:

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надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ "НАЕК "Енергоатом";

передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Енергоатом має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави", – наголосив керівник Енергоатома Петро Котін.

Довідка. Чигиринська АЕС — недобудована атомна електростанція, розташована в Черкаському районі Черкаської області, на схід від Чигирина, на території, прилеглій до берега Кременчуцького водосховища, між селами Стецівка і Вітове. Для співробітників станції будувалося селище Орбіта.

Економічна правда.

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